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        Adana'da iş insanı Şehir Hastanesine 100 tekerlekli sandalye bağışladı

        Adana'da hayırsever iş insanı, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine 100 tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 14:22 Güncelleme: 09.04.2024 - 14:22
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        Adana'da iş insanı Şehir Hastanesine 100 tekerlekli sandalye bağışladı
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        Adana'da hayırsever iş insanı, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine 100 tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bir iç ve dış ticaret şirketinin kurucu ortağı Beytullah Uslu, ilgili yöneticilerle iletişime geçerek bağışta bulunmak istediğini bildirdi.

        Talep üzerine 100 tekerlekli sandalye temin eden Uslu, bunları hastaneye bağışladı.

        Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, bağış yapan Uslu'ya plaket verdi.

        Harput, buradaki konuşmasında, bağışlardan çok sayıda hastanın fayda göreceğini belirterek, "Hastanemize yaptıkları bağışlarla bizleri destekleyen bağışçılarımıza gerek idare gerekse hastalarımız olarak minnet duymaktayız." ifadesini kullandı.

        Beytullah Uslu da bağışın hasta ve hasta yakınlarına sağlayacağı hizmetten dolayı mutluluk duyduğunu, bunun diğer firmalara da örnek olmasını ümit ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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