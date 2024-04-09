Adana'da iş insanı Şehir Hastanesine 100 tekerlekli sandalye bağışladı
Adana'da hayırsever iş insanı, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine 100 tekerlekli sandalye bağışında bulundu.
Adana'da hayırsever iş insanı, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine 100 tekerlekli sandalye bağışında bulundu.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bir iç ve dış ticaret şirketinin kurucu ortağı Beytullah Uslu, ilgili yöneticilerle iletişime geçerek bağışta bulunmak istediğini bildirdi.
Talep üzerine 100 tekerlekli sandalye temin eden Uslu, bunları hastaneye bağışladı.
Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, bağış yapan Uslu'ya plaket verdi.
Harput, buradaki konuşmasında, bağışlardan çok sayıda hastanın fayda göreceğini belirterek, "Hastanemize yaptıkları bağışlarla bizleri destekleyen bağışçılarımıza gerek idare gerekse hastalarımız olarak minnet duymaktayız." ifadesini kullandı.
Beytullah Uslu da bağışın hasta ve hasta yakınlarına sağlayacağı hizmetten dolayı mutluluk duyduğunu, bunun diğer firmalara da örnek olmasını ümit ettiğini kaydetti.
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