Adana'da iş insanı Şehir Hastanesine 100 tekerlekli sandalye bağışladı

Adana'da hayırsever iş insanı, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine 100 tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bir iç ve dış ticaret şirketinin kurucu ortağı Beytullah Uslu, ilgili yöneticilerle iletişime geçerek bağışta bulunmak istediğini bildirdi.

Talep üzerine 100 tekerlekli sandalye temin eden Uslu, bunları hastaneye bağışladı.

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, bağış yapan Uslu'ya plaket verdi.