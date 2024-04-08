Adana'daki saman balyası yangını söndürüldü
Adana'nın Karataş ilçesinde dün saman balyalarının istiflendiği alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Adana'nın Karataş ilçesinde dün saman balyalarının istiflendiği alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Tabaklar Mahallesi'nde saman balyalarının istiflendiği alanda dün yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına itfaiye ekiplerince gece saatlerinde de müdahale sürdürüldü.
Yangın, Adana ve Mersin'den gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.
Ekipler, saman balyalarının bulunduğu alanda soğutma çalışması da yaparak yangını söndürdü.
Olayda çok sayıda saman balyası yandı.
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