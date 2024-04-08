Adana'daki saman balyası yangını söndürülmeye çalışılıyor
Adana'nın Karataş ilçesinde saman balyalarının istiflendiği alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Adana'nın Karataş ilçesinde saman balyalarının istiflendiği alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Tabaklar Mahallesi'nde saman balyalarının istiflendiği yere yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına Adana ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin alandaki yangını söndürmek için müdahalesi devam ediyor.
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