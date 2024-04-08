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        Adana'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Adana'nın Karataş ilçesinde, 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 14:10 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:10
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        Adana'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Adana'nın Karataş ilçesinde, 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün saklandığı adresi belirledi.

        Adrese baskın yapan jandarma ekipleri, hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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