Adana'da 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Adana'nın Karataş ilçesinde, 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Adana'nın Karataş ilçesinde, 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün saklandığı adresi belirledi.
Adrese baskın yapan jandarma ekipleri, hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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