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        Adana'da haraç istedikleri kişinin iş yerini kurşunladıkları öne sürülen 2 sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde haraç istedikleri kişinin iş yerini kurşunladıkları iddia edilen 2 sanık hakkında 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 10:47 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:47
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        Adana'da haraç istedikleri kişinin iş yerini kurşunladıkları öne sürülen 2 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde haraç istedikleri kişinin iş yerini kurşunladıkları iddia edilen 2 sanık hakkında 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Pınar Mahallesi'nde 13 Ekim 2023'te müşteki H.B'nin iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili adli kontrol tedbiri altına alınan sanıklar M.İ. ve İ.V. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede olay günü sanıklar M.İ. ve İ.V'nin, telefonla aradıkları müşteki H.B'ye konuşmaları gereken bir konunun bulunduğunu ve görüşmek istediklerini söyledikleri belirtildi.

        Sanıkların bu konuşma sonrası müştekiye ait iş yerine gittikleri, M.İ'nin burada "Benim cezaevine girmeme sen neden oldun, beni sen ihbar ettin. Senin durumun iyi. O nedenle benim borçlarımı ödeyeceksin. Ayrıca geçimimi sağlayacak kadar bana her ay düzenli para vereceksin." diyerek haraç istediği ve H.B'yi tehdit ettiği iddianamede yer aldı.

        İddianamede, müştekinin bu durumu kabul etmemesi ve direnmesi üzerine çıkan tartışma sonrasında sanıkların iş yerini ruhsatsız tabanca ile kurşunladıkları, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden M.İ. ve İ.V'nin "birden fazla kişi ile silahla yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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