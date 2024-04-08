Adana'da 200 litre sahte içki ele geçirildi

Bu kapsamda çiftlik evine operasyon düzenleyen ekipler, 200 litre sahte içki ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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