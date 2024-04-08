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        Adana'da 200 litre sahte içki ele geçirildi

        Adana'da çiftlik evinde 200 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 10:15 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:15
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        Adana'da 200 litre sahte içki ele geçirildi
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        Adana'da çiftlik evinde 200 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda çiftlik evine operasyon düzenleyen ekipler, 200 litre sahte içki ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

        Jandarma ekipleri, evdeki şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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