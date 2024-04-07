Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Eskikonacık Mahallesi'nin Çayır Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve 5 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
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