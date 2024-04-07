Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da aranan firari hükümlü yakalandı

        Adana'nın Seyhan ilçesinde, hakkında 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 10:32 Güncelleme: 07.04.2024 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da aranan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Seyhan ilçesinde, hakkında 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenibey Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında şüphelendikleri M.A.T'yi durdurdu.

        Sorgusunda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen M.A.T, gözaltına alındı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tatil bölgeleri için kritik su ikazı!
        Tatil bölgeleri için kritik su ikazı!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        İki bölgede kuvvetli yağışa dikkat!
        İki bölgede kuvvetli yağışa dikkat!
        İran'dan İsrail'e: Pişman edici yanıt vereceğiz
        İran'dan İsrail'e: Pişman edici yanıt vereceğiz
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        DSÖ'den yıkık Şifa Hastanesi'ni ziyaret
        DSÖ'den yıkık Şifa Hastanesi'ni ziyaret
        Noter huzurunda istifa imzası!
        Noter huzurunda istifa imzası!
        Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı
        Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı
        Onlar serbest, futbolcular cezalı!
        Onlar serbest, futbolcular cezalı!
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film

        Benzer Haberler

        Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
        Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
        Adana'da aranan 8 firari hükümlü yakalandı
        Adana'da aranan 8 firari hükümlü yakalandı
        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, yakınları gözyaşı döktü
        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, yakınları gözyaşı döktü
        Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'dan açıklama:
        Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'dan açıklama:
        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Adana'da bir evde silah ve uyuşturucu ele geçirildi
        Adana'da bir evde silah ve uyuşturucu ele geçirildi