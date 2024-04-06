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        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:10 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:10
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        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        B.S'nin kullandığı 06 DVV 258 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Sitesi mevkii Fatma Neyman Caddesi'ndeki kavşakta 01 ARL 290 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosikletteki Veysi Aydın öldü, bir kişi yaralandı.

        Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü B.S. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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