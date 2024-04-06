Adana'da 12 yıl 11 ay hapis cezası olduğu için aranan hükümlü yakalandı

İbrahim K. olduğu belirlenen kişinin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu için arandığı tespit edildi.

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