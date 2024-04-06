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        Adana'da 12 yıl 11 ay hapis cezası olduğu için aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 10:25 Güncelleme: 06.04.2024 - 10:25
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        Adana'da 12 yıl 11 ay hapis cezası olduğu için aranan hükümlü yakalandı
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        Adana'da hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Tepebağ Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

        İbrahim K. olduğu belirlenen kişinin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu için arandığı tespit edildi.

        İbrahim K, polisteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.giıo

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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