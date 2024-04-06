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        Adana'da çaldığı ciple iki araca çarpan şüpheli yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çaldığı ciple park halindeki iki araca çarpan şüpheli ile kendisine yardım eden arkadaşı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 10:07 Güncelleme: 06.04.2024 - 10:07
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        Adana'da çaldığı ciple iki araca çarpan şüpheli yakalandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çaldığı ciple park halindeki iki araca çarpan şüpheli ile kendisine yardım eden arkadaşı yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Reşatbey Mahallesi’nde Hakan K’ye ait cip, evinin yakınında park halindeyken çalındı.

        Hakan K’nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, şüpheli Fatih A’nın (23), olay yerinin yakınındaki bir barda birlikte alkol aldığı arkadaşı Alican U’nun (32) yardımıyla aracı çaldığını belirledi.

        Şüpheliler, Havuzlubahçe Mahallesi’ndeki ikametlerinin yakınında yakalanıp emniyete götürüldü.

        Çalınan araç da bulunarak sahibine teslim edildi.

        Bu arada, Fatih A’nın aracı çaldıktan sonra park halindeki iki araca çarptığı belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, Fatih A'nın aracı çalıştırdıktan sonra arkadaşı Alican U'yu unutup uzaklaştığı görülüyor. Kısa süre sonra da Fatih A, çaldığı ciple park halindeki bir otomobile çarpıyor. Bunun üzerine Alican U, yürüyerek yanına gittiği arkadaşına tepki gösteriyor. Daha sonra şüpheli, park halindeki başka bir araca çarpıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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