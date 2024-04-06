Adana'da çaldığı ciple iki araca çarpan şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çaldığı ciple park halindeki iki araca çarpan şüpheli ile kendisine yardım eden arkadaşı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Reşatbey Mahallesi’nde Hakan K’ye ait cip, evinin yakınında park halindeyken çalındı.

Hakan K’nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, şüpheli Fatih A’nın (23), olay yerinin yakınındaki bir barda birlikte alkol aldığı arkadaşı Alican U’nun (32) yardımıyla aracı çaldığını belirledi.