Adana'da 1664 polisle 'asayiş' uygulaması

ADANA'da 1664 polisin katıldığı asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı, 11 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, silahlara ait çok sayıda mühimmat ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın talimatı ile il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 1664 polisin görev aldığı uygulamada, gezici ve sabit nokta kontrolleri ile umuma açık mekanlar denetlendi. Sabit nokta kontrollerinde 3 bin 635 aracı durdurup arama yapan ekipler, 1 çalıntı araç ele geçirdi. Ayrıca, 29 araç sürücüsüne çeşitli kabahatlerden 379 bin 734 TL para cezası kesilirken, 2 araç ise trafikten men edildi. 91 umuma açık mekanı denetleyen ekipler, kumar oynattığı tespit edilen 2 iş yeri ve sahibine adli işlem yaparken, kumar oynayan 6 kişiye ise 38 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.