Adana'da 1664 polisle 'asayiş' uygulaması
ADANA'da 1664 polisin katıldığı asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı, 11 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, silahlara ait çok sayıda mühimmat ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
ADANA'da 1664 polisin katıldığı asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı, 11 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, silahlara ait çok sayıda mühimmat ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın talimatı ile il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 1664 polisin görev aldığı uygulamada, gezici ve sabit nokta kontrolleri ile umuma açık mekanlar denetlendi. Sabit nokta kontrollerinde 3 bin 635 aracı durdurup arama yapan ekipler, 1 çalıntı araç ele geçirdi. Ayrıca, 29 araç sürücüsüne çeşitli kabahatlerden 379 bin 734 TL para cezası kesilirken, 2 araç ise trafikten men edildi. 91 umuma açık mekanı denetleyen ekipler, kumar oynattığı tespit edilen 2 iş yeri ve sahibine adli işlem yaparken, kumar oynayan 6 kişiye ise 38 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca usulsüzlük tespit edilen 13 iş yeri hakkında işlem yapan ekipler, 5 kişiye de 4 bin 885 TL idari para cezası kesti. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 17 kişiye ise 16 bin 609 TL idari para cezası uygulandı. Gece yarısına kadar devam eden uygulamanın genelinde 11 bin 316 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştiren ekipler çeşitli suçlardan aranan 61 kişiyi yakalarken, 11 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, silahlara ait mühimmat ile 3,28 gram metamfetamin, 10,48 gram esrar ve 740 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
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