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        Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'dan açıklama:

        CHP'den Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar, ilçenin 112 mahallesine eşit hizmet götüreceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:37 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:37
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        Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'dan açıklama:
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        CHP'den Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar, ilçenin 112 mahallesine eşit hizmet götüreceğini belirtti.

        Göreve başlayan Aydar, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

        Kapılarının herkese açık olduğunu kaydeden Aydar, "Ceyhan Belediyesi sizindi, ben emanetinizi teslim aldım. Bundan sonra ayrıştıran, ötekileştiren ve nefret dili kullanan hiç kimse olmayacak. Bizler sevgiyle, saygıyla ve barış dilini kullanarak buralara geldik. 112 mahalleme eşit hizmet götüreceğim." ifadesini kullandı.

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