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        Dünya şampiyonu down sendromlu cimnastikçi Selin Naz'ın yeni hedefi Avrupa şampiyonluğu

        SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) cimnastikte 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğu elde eden Selin Naz Özcan, Avrupa Şampiyonası'nda da aynı başarıyı elde etmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 11:07 Güncelleme: 07.04.2024 - 11:07
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        Dünya şampiyonu down sendromlu cimnastikçi Selin Naz'ın yeni hedefi Avrupa şampiyonluğu
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        SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) cimnastikte 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğu elde eden Selin Naz Özcan, Avrupa Şampiyonası'nda da aynı başarıyı elde etmeyi hedefliyor.

        Hobi olarak 2018'de ritmik cimnastiğe başlayan Adanalı 14 yaşındaki milli sporcu Selin Naz Özcan, daha sonra antrenör Erkan Sert ile çalışarak kendini geliştirdi. Milli takıma 2023 yılında seçilen Selin Naz, geçen ay Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na (Trisome Oyunları) katıldı.

        Organizasyonda Selin Naz, ritmik kategorisinde çember ve top aletinde sergilediği performans ile 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Labut ve kurdelede de dünya ikincisi olarak 2 gümüş madalya kazanan ay-yıldızlı sporcu, genel tasnifte de dünya ikincilik madalyası ve kupasını elde etti.

        Çalışmalarını sürdüren Selin Naz, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya alarak başarısını sürdürmek istiyor.

        - "Benim hayallerim kızımın hayalleri oldu"

        Anne Dilek Özcan, AA muhabirine, Selin Naz'ın çok çalıştığını ve hazırlık aşamasında rejime başlayarak yaklaşık 10 kilo verdiğini anlattı.

        Selin Naz'ın 6 yıldır cimnastik yaptığını belirten Özcan, hobi olarak başladığı sporda başarı elde eden kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

        Kızının Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda başarılı olabilmek için çok çalıştığını anlatan anne Özcan, "Özellikle son bir ay çok çalıştık. Gecelere kadar hiç durmadan sürekli antrenman yaptık. Çünkü serileri ezberlemek zordu. Ritmik jimnastiğe katılması için baya bir emek verdi. Çok mücadele etti ama sonucunda güzel bir derece elde ettik. Bundan sonraki hedeflerimiz Avrupa şampiyonası. Hiç durmadan ona hazırlanacağız." diye konuştu.

        Selin Naz'ın azimle antrenmanlara devam ettiğini belirten Özcan, artı bir farkın neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiklerini söyledi

        Anne Özcan, down sendromlu çocukların çok özel olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Benim hayallerim kızımın hayalleri oldu. Bütün özel çocuk annelerine şu mesajı vermek istiyorum; lütfen çocuklarınızın arkasında durun. Her çocuk her dalda başarılı olacak diye bir şey yok. Çocuğunuz hangi dalda, hangi sporu yapmak istiyorsa onun arkasında durun ve çocuğunuzun peşinden gidin."

        - "Beklenmedik bir dalda dünyaya ismimizi duyurduk"

        Beden eğitimi öğretmeni ve cimnastik antrenörü Erkan Sert, Selin Naz'ın ilk başta sosyalleşmesi için cimnastiğe geldiğini anlattı.

        Selin Naz'ın zamanla kendisini geliştirdiğinin altını çizen Sert, şöyle devam etti:

        "Gelişmeye başladıktan sonra biz inanmaya başladık. Özel durumlu bir çocuk olduğu için önce bize baya zor geldi. Selin Naz, çok yetenekli, algısı çok açık bir çocuk. Beklenmedik bir dalda dünyaya ismimizi duyurduk. İstiklal Marşı'mızı da okuttuk, çok gururluyuz. Selin'in yaşı daha çok küçük. Yıllarca bizi gururlandıracağına, Türk bayrağımızı temsil edeceğine inanıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

        Artistik cimnastik üçüncü kademe antrenörü Tezcan Kocakaya da zor bir branş olan ritmik cimnastikte en önemli kısmın motivasyon olduğunu belirterek, down sendromlu çocuklarda bunu ödüllendirmelerle, oyunlarla, konuşma tarzlarıyla sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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