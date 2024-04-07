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        'Yan baktın' kavgası kamerada

        ADANA'da 2 kişi yan bakma bahanesiyle tartıştıkları kişiyi tekme ve yumrukla darbetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:20 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:25
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        'Yan baktın' kavgası kamerada
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        ADANA’da 2 kişi yan bakma bahanesiyle tartıştıkları kişiyi tekme ve yumrukla darbetti. Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi Seyhan Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, bir bankaya ait ATM önünde kendilerinden yaşça daha büyük olduğu tahmin edilen kişiye “Neden yan bakıyorsun?” diyerek tepki gösterdi. Çıkan tartışma, kavgaya dönüştü, grup, diğer kişiyi tekme tokat dövdü. Bu kişi; birkaç kez yere düşmesine rağmen saldırı devam etti. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Dövdükleri kişinin başındaki şapkayı alan 2 kişi bölgeden yürüyerek uzaklaştı. Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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