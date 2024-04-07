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        Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

        Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla araç yoğunluğu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 18:33 Güncelleme: 07.04.2024 - 18:33
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        Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
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        Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla araç yoğunluğu oluştu.

        Ramazan Bayramı tatilini bulundukları şehrin dışında veya memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlardan bazıları kendi araçlarıyla, bazıları da otobüslerle yola çıktı.

        Tatilin ilk gününden itibaren vatandaşların yola çıkmaya başlamasıyla Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda zaman zaman araç yoğunluğu yaşandı.

        Karayolları ve Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

        Otoyoldaki araç yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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