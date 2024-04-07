Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla araç yoğunluğu oluştu.
Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla araç yoğunluğu oluştu.
Ramazan Bayramı tatilini bulundukları şehrin dışında veya memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlardan bazıları kendi araçlarıyla, bazıları da otobüslerle yola çıktı.
Tatilin ilk gününden itibaren vatandaşların yola çıkmaya başlamasıyla Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda zaman zaman araç yoğunluğu yaşandı.
Karayolları ve Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor.
Otoyoldaki araç yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.
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