Adana'da dolu etkili oldu
Adana'da aniden bastıran dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Adana'da aniden bastıran dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde ve Kozan ilçesinde dolu nedeniyle trafikte aksamalar oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Aniden başlayan doludan korunmaya çalışan vatandaşlar, iş yeri tenteleri ve apartmanların altına sığındı.
Yaklaşık 20 dakika süren dolu nedeniyle yollar beyaza büründü.
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