Adana Demirspor Yönetim Kurulu Üyesi Aytekin Aktaş'tan TFF'ye seçim kararı tepkisi:

Yukatel Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aytekin Aktaş, "TFF Yönetim Kurulu'nun bugün açıklamış olduğu 18 Temmuz 2024 tarihli genel kurulunda gerçekleşecek seçim kararının, mevcut Türk futbolunun yaşamış olduğu kaos durumu içinde geç bir tarih olacağı kanısındayız." dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Aktaş, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun bugün açıklamış olduğu 18 Temmuz 2024 tarihli genel kurulunda gerçekleşecek seçim kararının, mevcut Türk futbolunun yaşamış olduğu kaos durumu içerisinde geç bir tarih olacağı kanısındayız. Konuya ilişkin olarak, hiçbir öneri almadan, hiçbir demokratik sürece ihtiyaç duymadan belirlenen bu tarihin ivedilikle 2023-2024 sezonunun hemen bitiminde yapılmasına ihtiyaç olduğu görüşümüzü kamuoyu ile paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda her şeyden önce, Türk futbolunun bu sezon yaşadığı olumsuzlukları bir daha yaşamaması için önlemlerin alınması gerektiğine işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:

"9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak olan 2024-2025 Trendyol Süper Ligi'nin sağlıklı ve profesyonel bir şekilde ilerleyebilmesi için tüm kurulları ile yenilenmiş ve doğru organize edilmiş bir futbol federasyonuna ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aynı anlayış ve aynı tutumla 18 Temmuz 2024 gibi bir tarihe kadar daha yönetilmesi Türk futboluna sadece zarar verecektir. 18 Temmuz tarihinin bir an önce öne çekilmesi hususunun değerlendirerek, doğru zamanlama ile önümüzdeki sezon futbolumuzu yeniden hak ettiği konuma taşıma gayesi ve inancı şu an Türk futbolunun tüm dinamiklerinin önceliği olmalıdır."