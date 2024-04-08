Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Mondihome Kayserispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Mondihome Kayserispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yapan Adana Demirspor'un çalışmaları ısınma hareketleriyle başladı.
Mavi-lacivertliler antrenmanın devamında pas, kuvvet ve taktik çalıştı.
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