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        Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Mondihome Kayserispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 18:41 Güncelleme: 08.04.2024 - 18:41
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        Adana Demirspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Mondihome Kayserispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yapan Adana Demirspor'un çalışmaları ısınma hareketleriyle başladı.

        Mavi-lacivertliler antrenmanın devamında pas, kuvvet ve taktik çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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