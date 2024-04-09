Arife gününde Deprem Şehitliği'nde acı ve gözyaşı

ADANA’da arife gününde Deprem Şehitliği'ni ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının mezarları başında dua edip, gözyaşı döktü. Kabirlere koyulan oyuncaklar, kıyafetler ve notlar yürek burktu.

Türkiye’yi derinden sarsan 6 Şubat 2023’teki depremlerin üzerinden 14 ay geçmesine rağmen yaşanan acılar tazeliğini koruyor. Depremde 13 binanın yıkıldığı, 418 kişinin yaşamını yitirdiği Adana’da, Ramazan Bayramı’nın arifesinde Deprem Şehitliği’nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. 6 Şubat felaketinde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren mezar ziyaretlerine başladı. Birçok kişi mezar başlarında gözyaşı dökerken, kabirlere koyulan oyuncaklar, kıyafetler ve notlar yürek burktu.