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        Arife gününde Deprem Şehitliği'nde acı ve gözyaşı

        ADANA'da arife gününde Deprem Şehitliği'ni ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının mezarları başında dua edip, gözyaşı döktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 13:53 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:55
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        Arife gününde Deprem Şehitliği'nde acı ve gözyaşı
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        ADANA’da arife gününde Deprem Şehitliği'ni ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının mezarları başında dua edip, gözyaşı döktü. Kabirlere koyulan oyuncaklar, kıyafetler ve notlar yürek burktu.

        Türkiye’yi derinden sarsan 6 Şubat 2023’teki depremlerin üzerinden 14 ay geçmesine rağmen yaşanan acılar tazeliğini koruyor. Depremde 13 binanın yıkıldığı, 418 kişinin yaşamını yitirdiği Adana’da, Ramazan Bayramı’nın arifesinde Deprem Şehitliği’nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. 6 Şubat felaketinde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren mezar ziyaretlerine başladı. Birçok kişi mezar başlarında gözyaşı dökerken, kabirlere koyulan oyuncaklar, kıyafetler ve notlar yürek burktu.

        Depremde kaybettiği oğlunun mezarını ziyaret eden Emine Yılmaz, “Annesi kurban olsun. Damat yapamadım, evlendiremedim. Bir çocuğunun elini tutamadı. Enkazın altında kaldılar, kurtaramadım. Ne yapayım, nasıl dayanayım bilmiyorum. Annen sana kurban olsun oğlum” diyerek ağladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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