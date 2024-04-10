Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı kılındı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 07:49 Güncelleme: 10.04.2024 - 07:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de bayram namazı kılındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.

        Adana'da bayram namazını kılmak için seccadeleriyle Sabancı Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar, vaazı dinledi.

        İslam alemi ve tüm şehitler için dualar eden cami cemaati, daha sonra bayram namazını kıldı.

        - Mersin

        Mersin'de çok sayıda vatandaş, merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde bir araya geldi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, vaazında, bayramlarda birlik ve beraberlik duygularının arttığını söyledi.

        Hutbe ve duanın ardından vatandaşlar, bayram namazı kıldı.

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, vatandaşlarla bayramlaştı.

        - Hatay

        Hatay'da da vatandaşlar, bayram namazı kılmak için merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki Hacı Cuma Kahraman Camisi'ne geldi.

        Cami avlusunu da dolduran cemaat, namaz öncesi verilen vaazı dinledi.

        Cami çıkışında vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaştı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de vatandaşlar, namaz için Selahattin Eyyubi Camisi'ne geldi.

        Bayram namazını kılan vatandaşlar, daha sonra şehitler ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de ölen Filistinliler için dua etti.

        Vatandaşlar, namaz sonrası cami çıkışında bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 bölge için yağmur uyarısı!
        5 bölge için yağmur uyarısı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Bayramda aile faciası: 3 ölü, 1 yaralı
        Bayramda aile faciası: 3 ölü, 1 yaralı
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        Savaşın gölgesinde Gazze'de acı bayram
        Savaşın gölgesinde Gazze'de acı bayram
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Siyahi şüpheliye 41 saniyede 96 kurşun
        Siyahi şüpheliye 41 saniyede 96 kurşun
        Köylüler cenazesini istemedi!
        Köylüler cenazesini istemedi!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        6 gol var, kazanan yok!
        6 gol var, kazanan yok!
        Mezarlık ziyareti kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
        Mezarlık ziyareti kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü

        Benzer Haberler

        Adana'da yolunu kesip silahla yaraladığı sürücünün parasını gasbeden sanığa...
        Adana'da yolunu kesip silahla yaraladığı sürücünün parasını gasbeden sanığa...
        Adana ve çevre illerde Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edild...
        Adana ve çevre illerde Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edild...
        Adana'da iş insanı Şehir Hastanesine 100 tekerlekli sandalye bağışladı
        Adana'da iş insanı Şehir Hastanesine 100 tekerlekli sandalye bağışladı
        Arife gününde Deprem Şehitliği'nde acı ve gözyaşı
        Arife gününde Deprem Şehitliği'nde acı ve gözyaşı
        Adana'da otomobilinin bagajında uyuşturucu bulunan sanığa 10 yıl hapis
        Adana'da otomobilinin bagajında uyuşturucu bulunan sanığa 10 yıl hapis
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı