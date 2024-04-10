Adana'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ceyhan ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde Ramazan Balta'nın kullandığı 06 MTB 93 plakalı otomobil ile henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 N 4431 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan sürücüler ve bir yolcu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ramazan Balta kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.