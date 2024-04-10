Adana ve Mersin'in ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Programın ardından Kaymakam Bilal Bozdemir ve protokol üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, programdaki konuşmasında, Türk Polis Teşkilatının, halkın can ve mal güvenliği için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur ve Belediye Başkanı Bekir Şimşek, polislere çiçek hediye etti.

Adana ve Mersin'in ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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