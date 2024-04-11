3 çocuğu ve torununun öldüğü enkazdan kurtuldu: Yaşarken ölüyorum

ADANA'da 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılıp, 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'ndan tek sağ çıkan kişi olan, fakat 3 çocuğu ve torununu kaybeden Dürdane Turhan (75), Ramazan Bayramı'nda kayıplarının kabirlerinde gözyaşı döktü. Kurtulmasına sevinmediğini söyleyen Turhan, "Yaşarken ölüyorum. Aldığım her nefes bana haram" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki ilk depremde, Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yıkılıp 96 kişiye mezar olan, müteahhidi Hasan Alpargün'ün tutuklu yargılandığı Alpargün Apartmanı'nın enkazından, sadece, bina yıkılırken yan apartmanın içerisine düşen Dürdane Turhan, sağ kurtuldu. Turhan, enkaz altında kalan oğulları Salahattin Turhan (43) ve Semih Turhan (38), kızı Sevgi Aktay (42) ile torunu Yağmur Elifnur Aktay'ı (19) kaybetti. Yıkım anında aldığı yaralar ve vücudundaki kırıklardan dolayı uzun süre hastanede tedavi gören Dürdane Turhan, taburcu oldu. Ramazan Bayramı'nda kaybettiği ailesinin mezarlarını ziyaret eden Turhan, uzun süre gözyaşı döktü. Mucize kurtuluşunun kendisi için bir anlam ifade etmediğini söyleyen Turhan, yaşadıklarını anlattı.