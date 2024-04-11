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        3 çocuğu ve torununun öldüğü enkazdan kurtuldu: Yaşarken ölüyorum

        ADANA'da 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılıp, 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'ndan tek sağ çıkan kişi olan, fakat 3 çocuğu ve torununu kaybeden Dürdane Turhan (75), Ramazan Bayramı'nda kayıplarının kabirlerinde gözyaşı döktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 09:58 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:00
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        3 çocuğu ve torununun öldüğü enkazdan kurtuldu: Yaşarken ölüyorum
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        ADANA'da 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılıp, 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'ndan tek sağ çıkan kişi olan, fakat 3 çocuğu ve torununu kaybeden Dürdane Turhan (75), Ramazan Bayramı'nda kayıplarının kabirlerinde gözyaşı döktü. Kurtulmasına sevinmediğini söyleyen Turhan, "Yaşarken ölüyorum. Aldığım her nefes bana haram" dedi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki ilk depremde, Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yıkılıp 96 kişiye mezar olan, müteahhidi Hasan Alpargün'ün tutuklu yargılandığı Alpargün Apartmanı'nın enkazından, sadece, bina yıkılırken yan apartmanın içerisine düşen Dürdane Turhan, sağ kurtuldu. Turhan, enkaz altında kalan oğulları Salahattin Turhan (43) ve Semih Turhan (38), kızı Sevgi Aktay (42) ile torunu Yağmur Elifnur Aktay'ı (19) kaybetti. Yıkım anında aldığı yaralar ve vücudundaki kırıklardan dolayı uzun süre hastanede tedavi gören Dürdane Turhan, taburcu oldu. Ramazan Bayramı'nda kaybettiği ailesinin mezarlarını ziyaret eden Turhan, uzun süre gözyaşı döktü. Mucize kurtuluşunun kendisi için bir anlam ifade etmediğini söyleyen Turhan, yaşadıklarını anlattı.

        'AİLE BİTTİ, OCAK SÖNDÜ'

        Deprem anında uyanık olduğunu ve sarsıntıyı anında hissettiğini anlatan Turhan, "Küçük oğlumla aynı odada yatıyorduk. Anlatılacak gibi bir an değil. 99 depremini de yaşadık ama bu farklı, beter bir şeydi. Başıma bir şey düştü, gerisini hatırlamıyorum. Sarsıntı beni karşı apartmana atmış. 4 canımı kaybettim. Aile bitti, ocak söndü. Orada 30 hane yok oldu. Sabah doğuma gidecek hamile komşum, kapı komşularım, arkadaşlarım, herkes gitti. Kurtulduğuma sevinemedim. Keşke ben ölseydim de onlar şimdi mezarımın başında olsaydı. Yaşarken ölüyorum. Aldığım her nefes bana haram. Ama Allah'tan geldi diye sesimi çıkaramıyorum. Müteahhit ve diğer sorumlarının 30 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istiyorum. İdamı kabul etmem. Karanlık hücrede cezalarını çeksinler” diye konuştu.

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