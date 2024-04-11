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        Suçüstü yakalanınca polisin elini ısıran hırsızlık şüphelisi, 19 yıl hapisle aranıyormuş

        ADANA'da, Nesrin B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 12:58 Güncelleme: 11.04.2024 - 13:00
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        Suçüstü yakalanınca polisin elini ısıran hırsızlık şüphelisi, 19 yıl hapisle aranıyormuş
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        ADANA'da, Nesrin B. (34), mezarlık ziyaretine gelenlerin park ettiği araçlardan birinin camını kırıp, hırsızlık yaparken, bölgede güvenlik önlemi alan ekipler tarafından fark edilip yakalandı. Kaçmak için polisin elini ısıran Nesrin B.'nin, 10 ayrı suçtan toplam 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

        Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda meydana geldi. Şüpheli Nesrin B., mezarlık ziyareti için gelenlerin, yol kenarına park ettiği araçları kontrol etmeye başladı. Ramazan Bayramı dolayısıyla bölgede güvenlik önlemi alan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği Nesrin B.'yi takibe aldı. Bir süre keşif yapan Nesrin B., bir hafif ticari aracın arka koltuğundaki çantayı çalmak için camını kırdı. Harekete geçen polis, Nesrin B.'yi yakaladı. Ekiplere direnen kadın, bir polis memurunun elini ısırıp kaçmaya çalıştı. Polis, kelepçe taktığı Nesrin B.'yi gözaltına alıp, Emniyet'e götürdü. Yapılan incelemede Nesrin B.'nin, 10 ayrı suçtan toplam 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Emniyetteki sorgusunda hırsızlık yapmadığını öne süren Nesrin B., adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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