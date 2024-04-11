Adana'da aranan firari hükümlü mezarlıktaki araçtan hırsızlık yaparken yakalandı

Yakınının kabrine ziyarete gelen bir vatandaşın otomobilinin camının kırıldığını fark eden ekipler, araçtaki eşyaları çalmaya çalışan Nesrin B'yi suçüstü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda önlem aldı.

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