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        Adana'da narkotik dedektör köpeği "Hulk"un doğum günü kutlandı

        Adana'da polis ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Hulk" için doğum günü kutlaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 10:46 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:46
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        Adana'da narkotik dedektör köpeği "Hulk"un doğum günü kutlandı
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        Adana'da polis ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Hulk" için doğum günü kutlaması yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 3 yıldır birlikte çalıştıkları Belçika Malinois cinsi uyuşturucu ve uyarıcı madde arama köpeği "Hulk"un 7. doğum günü dolayısıyla Köpek Eğitim Merkezi'nde kutlama programı hazırladı.

        Zorlu operasyonlarda kendilerine destek olan "Hulk" için bir araya gelen polisler, üzerinde köpeğin fotoğrafının yer aldığı pastayı kesti.

        Pastanın tadına bakan Hulk, doğum gününe özel alınan yaş mamayı keyifle yedi.

        Polis memuru Ali Çetin, gazetecilere, 2018'de Ankara'da birlikte eğitim gördüğü narkotik dedektör köpeğiyle hiç ayrılmadıklarını söyledi.

        Belirli aralıklarla verdikleri eğitimlerle "Hulk"u görevlere hazır tuttuklarını belirten Çetin, "Onunla aramızda baba oğul gibi bir ilişki var. Onu görmediğim zaman özlüyorum. Onun da beni özlediğini biliyorum. Görevlerde bir araya geldiğimizde güzel işler çıkarıyoruz." dedi.

        Çetin, "Hulk"un, Adana'da birlikte göreve başladıkları 2021'den bu yana 700 kilogram esrar, 30 kilogram sentetik uyuşturucu, 50 kilogram eroin ve 155 bin uyuşturucu hapın ele geçirilmesine katkı sağladığını vurgulayarak, şunları aktardı:

        "Kısa süre önce 'Hulk', saman balyalarının arasına gizlenen 305 kilogram uyuşturucuyu bularak bizleri çok mutlu etmişti. Muhtemelen o olmasaydı uyuşturucuyu bulamazdık. Daha önce de ahırda arama yaparken tepki verdiği duvarda bir miktar uyuşturucu ele geçirmiştik. O kadar yoğun hayvan kokusunun arasında duvara gizlenmiş uyuşturucuyu bulması çok şaşırtıcıydı. Zor bir görevi başarıyla yerine getirdi. Orada kokuları ne kadar iyi ayırt edebildiğini anladım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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