Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Türkiye Kültür Yolu Festivali, portakal çiçekleri eşliğinde başlıyor

        TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali, 13 Nisan'da ilk ayağı olan Adana'da çeşitli etkinliklerle başlayıp, her yaştan katılımcıya hitap edecek etkinleriyle 21 Nisan'a kadar sürecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 15:59 Güncelleme: 11.04.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Kültür Yolu Festivali, portakal çiçekleri eşliğinde başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali, 13 Nisan’da ilk ayağı olan Adana’da çeşitli etkinliklerle başlayıp, her yaştan katılımcıya hitap edecek etkinleriyle 21 Nisan’a kadar sürecek. Festival kapsamına dahil edilen 12’nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile 30’dan fazla noktada konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinlikler düzenlenecek.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali, 13 Nisan’dan 10 Kasım’a kadar 16 farklı şehirde, sekiz aya yayılmış bir kültür-sanat maratonuyla ülkeye adeta bir festival iklimi yaşatacak. Anadolu'nun yedi farklı bölgesinde gerçekleşecek etkinlikler aracılığıyla Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliği ışığında herkese görsel, işitsel ve duygusal açıdan zengin bir deneyim yaşatılacak. Festival, ilk durağı Adana’da bünyesine dahil edilen 12’nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile daha da renklenip, 30'dan fazla noktada konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle dolu dolu sürecek. Portakal Çiçeği Karnavalı için şehre gelen çok sayıda gönüllü etkinlik ise karnaval programında yer alacak. Renkli Dev Karnaval Korteji başta olmak üzere birçok etkinlik Adana'da hem festival ziyaretçileriyle hem de karnavalseverlerle buluşacak.

        ÜNLÜ SANATÇILAR KONSER VERECEK

        Festival kapsamında Atatürk Parkı ve Merkez Park’ta kurulacak sahnede ünlü sanatçılar Mert Demir, Haluk Levent, Fatma Turgut, Emircan İğrek, Köfn, Gece Yolcuları ve Kafadar şarkılarıyla ziyaretçilerini coşturacak. İsmail Altunsaray ile Öykü Gürman ise Neşet Ertaş türkülerini seslendirecek. Uluslararası platformlarda büyük başarı elde eden Refik Anadol'un ‘Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları’ veri heykeli Anıt Müze'de sergilenecek. Festivale özel olarak üretilen ve rotadaki şehirlerin ikonik yapıları ve Türkiye’nin tarih ve kültür zenginliğinin vurgulandığı ‘Atatürk Kültür Yolunda’ adlı eser, yapay zeka algoritması kullanılarak Tren Garı'nda festival ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak. Atatürk'ün bu şehirlerde ziyaret ettiği önemli yapılar, yapay zeka destekli dijital sanatla yeniden hayat bulacak.

        TİYATRO OYUNLARI VE ÇOCUK KÖYÜ

        Festival kapsamında Devlet Tiyatrolarının kapalı gişe eserlerinin de yer aldığı birçok tiyatro oyunu da kentteki kültür merkezi ve gösteri merkezlerinde sahnelenecek. Ayrıca Merkez Park’ta dokuz gün boyunca içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı ‘Çocuk Köyü’ kurulacak.

        PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI’YLA SON BULACAK

        Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın Renkli Karnaval Korteji başta olmak üzere, gelenekselleşen Kortej Kostümleri Yarışması, Su Korteji, Portakallı Lezzetler Yarışması, Portakal Çiçeği Halk Koşusu, Rengarenk Fest, Portakal Çiçeği Satranç Turnuvası, Portakal Çiçeği Kamp Alanı Etkinlikleri, TJK-Portakal Çiçeği Koşusu, TJK Pony Club, Lezzet Etkinlikleri ve Adana Hediyelikleri Stant Alanları gibi birçok etkinlik de Adana’da karnavalseverlerle buluşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği
        Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği
        2 gencin ölümüne neden oldu! Ödül gibi ceza!
        2 gencin ölümüne neden oldu! Ödül gibi ceza!
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Gabar'da rekor günü
        Gabar'da rekor günü
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Sahilde yaz yoğunluğu... Burası hangi turizm cenneti?
        Sahilde yaz yoğunluğu... Burası hangi turizm cenneti?
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Esnaf için prim günü talebi
        Esnaf için prim günü talebi
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında

        Benzer Haberler

        Adana'da aranan firari hükümlü mezarlıktaki araçtan hırsızlık yaparken yaka...
        Adana'da aranan firari hükümlü mezarlıktaki araçtan hırsızlık yaparken yaka...
        Suçüstü yakalanınca polisin elini ısıran hırsızlık şüphelisi, 19 yıl hapisl...
        Suçüstü yakalanınca polisin elini ısıran hırsızlık şüphelisi, 19 yıl hapisl...
        Portakal Çiçeği Karnavalı'nda hedef, 9 günde 1 milyondan fazla ziyaretçi
        Portakal Çiçeği Karnavalı'nda hedef, 9 günde 1 milyondan fazla ziyaretçi
        Adana'da narkotik dedektör köpeği "Hulk"un doğum günü kutlandı
        Adana'da narkotik dedektör köpeği "Hulk"un doğum günü kutlandı
        Ekip arkadaşı Hulk'un 7'nci yaşını pastayla kutladı: Baba ve oğul gibiyiz
        Ekip arkadaşı Hulk'un 7'nci yaşını pastayla kutladı: Baba ve oğul gibiyiz
        3 çocuğu ve torununun öldüğü enkazdan kurtuldu: Yaşarken ölüyorum
        3 çocuğu ve torununun öldüğü enkazdan kurtuldu: Yaşarken ölüyorum