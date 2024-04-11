Türkiye Kültür Yolu Festivali, portakal çiçekleri eşliğinde başlıyor

TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali, 13 Nisan’da ilk ayağı olan Adana’da çeşitli etkinliklerle başlayıp, her yaştan katılımcıya hitap edecek etkinleriyle 21 Nisan’a kadar sürecek. Festival kapsamına dahil edilen 12’nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile 30’dan fazla noktada konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinlikler düzenlenecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 13 Nisan’dan 10 Kasım’a kadar 16 farklı şehirde, sekiz aya yayılmış bir kültür-sanat maratonuyla ülkeye adeta bir festival iklimi yaşatacak. Anadolu'nun yedi farklı bölgesinde gerçekleşecek etkinlikler aracılığıyla Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliği ışığında herkese görsel, işitsel ve duygusal açıdan zengin bir deneyim yaşatılacak. Festival, ilk durağı Adana’da bünyesine dahil edilen 12’nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile daha da renklenip, 30'dan fazla noktada konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle dolu dolu sürecek. Portakal Çiçeği Karnavalı için şehre gelen çok sayıda gönüllü etkinlik ise karnaval programında yer alacak. Renkli Dev Karnaval Korteji başta olmak üzere birçok etkinlik Adana'da hem festival ziyaretçileriyle hem de karnavalseverlerle buluşacak.

ÜNLÜ SANATÇILAR KONSER VERECEK Festival kapsamında Atatürk Parkı ve Merkez Park’ta kurulacak sahnede ünlü sanatçılar Mert Demir, Haluk Levent, Fatma Turgut, Emircan İğrek, Köfn, Gece Yolcuları ve Kafadar şarkılarıyla ziyaretçilerini coşturacak. İsmail Altunsaray ile Öykü Gürman ise Neşet Ertaş türkülerini seslendirecek. Uluslararası platformlarda büyük başarı elde eden Refik Anadol'un ‘Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları’ veri heykeli Anıt Müze'de sergilenecek. Festivale özel olarak üretilen ve rotadaki şehirlerin ikonik yapıları ve Türkiye’nin tarih ve kültür zenginliğinin vurgulandığı ‘Atatürk Kültür Yolunda’ adlı eser, yapay zeka algoritması kullanılarak Tren Garı'nda festival ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak. Atatürk'ün bu şehirlerde ziyaret ettiği önemli yapılar, yapay zeka destekli dijital sanatla yeniden hayat bulacak.