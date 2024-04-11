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        Adana'da minibüs devrildi: 5 yaralı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 22:09 Güncelleme: 11.04.2024 - 22:15
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        Adana'da minibüs devrildi: 5 yaralı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Adana-Kozan Karayolu Tırmıl mevkisinde meydana geldi. Sürücünün kimliği öğrenilemeyen 01 EMA 25 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Arife D. (40), Reyhan M. (25), Nurşen M. (23), Rafet Talha A. (11) ve Mehtap Y. (41) ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Arife D., ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne Sevk edildi.

        Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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