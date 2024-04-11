Adana'da baraj gölüne düşen kişi kayboldu

Olay yerine çağrılan dalgıçların Sarıtiken'i arama çalışmaları devam ediyor.

Bölgeye İlçe Jandarma Müdürlüğüne bağlı su altı ekibi de sevk edildi.

Ankara'dan Ramazan Bayramı tatilinden dolayı ilçeye gelen Oktay Sarıtiken (35) balık tutmak için Gökgöz Mahallesi Andırap mevkisindeki Göktaş Baraj Gölü'ne gitti.

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