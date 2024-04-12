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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 12:56 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:56
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

        Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        Ligde aldığı 9 galibiyet ve 12 beraberlikle topladığı 39 puanla haftaya 11. sırada giren Adana ekibi, 36 puanla 13. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Kayserispor ile Adana Demirspor, sezonun ilk yarısında oynanan maçta 1-1 berabere kalmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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