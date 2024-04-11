Balık tutarken baraj gölüne düşüp, kayboldu

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Andırap mevkisinde meydana geldi. Bayram ziyareti için Ankara'dan Adana'nın Kozan ilçesine gelen 3 çocuk babası Oktay Sarıtiken, balık tutmak için Kavşak Bendi Barajı Gölü'ne gitti. Gölün kıyısına yaklaşan Sarıtiken, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü. Çevredekilerin çıkartmayı başaramadığı Sarıtiken, suda kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Sarıtiken'in bulunması için gölde arama çalışması başlatıldı.

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