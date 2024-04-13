Kayıp balıkçı baraj gölünde su altı robotuyla aranıyor

ADANA'nın Kozan ilçesinde Kavşak Bendi Barajı Gölü'nde balık tutarken suya düşen Oktay Sarıtiken'i (35), arama çalışmalarında su altı ekipleri tarafından robot kullanılmaya başlandı. Jandarma ekipleri tarafından Ankara'dan getirilen robot, yaklaşık 30 metre derinliğindeki gölde kayıp Sarıtikenli'yi bulmak için suyu taramaya devam ediyor.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Kozan ilçesi Andırap mevkisinde meydana geldi. Bayram ziyareti için Ankara'dan Adana'nın Kozan ilçesine gelen 3 çocuk babası Oktay Sarıtiken, balık tutmak için Kavşak Bendi Barajı Gölü'ne gitti. Gölün kıyısına yaklaşan Sarıtiken, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü. Çevredekilerin sudan çıkaramadığı Sarıtiken, kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Sarıtiken'in bulunması için gölde çalışma başlatıldı. Saatlerce aranan Sarıtiken'i arama çalışmalarına geç saatlerde ara verildi. Dün sabah erkenden yeniden göle gelen ekipler, aramalara tekrar başladı. Yaklaşık 30 metre derinliği olan barajda akıntının hızlı olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı. Yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.