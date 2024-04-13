Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Bakan Ersoy, Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerine katıldı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın etkinliklerine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 15:44 Güncelleme: 13.04.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Ersoy, Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerine katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın etkinliklerine katıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan karnaval, çeşitli etkinliklerle başladı.

        Adana Müze Kompleksi'nde açılan "Eskizden Piksele Dijital Sanat: Anadolu Edition" adlı sergiyi gezen Bakan Ersoy, çalışmaları inceledi, katılımcılarla sohbet etti.

        Ersoy, daha sonra kompleks bünyesindeki Tarım, Sanayi ve Kent Müzesi'nde inceleme yaptı.

        - Engelliler için geliştirilen uygulamayla film izledi

        Programın devamında Bakan Ersoy, bir alışveriş merkezinin sinema salonunda gerçekleştirilen "Metin Şentürk ile Engelsiz Sinema" konulu söyleşiye katıldı.

        Sinema Genel Müdürü Birol Güven, görme engellilerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılmaları hedefiyle Turkcell işbirliğinde geliştirilen "Hayal Ortağım" uygulamasını anlattı.

        Tanıtımın ardından Ersoy, görme engellilerin sinemaya gittiklerinde görsel içerikleri yardım almadan algılayıp film seyredebilmelerini de sağlayan akıllı telefon uygulamasını deneyimledi.

        Uyku bandıyla gözleri kapatılan Ersoy, sesli betimlemesi Bakanlık tarafından yapılan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmini izledi.

        Ersoy'a programlarında, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de eşlik etti.

        Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 21 Nisan'a kadar sürecek.

        - "Hayal Ortağım" uygulaması

        Sinema Genel Müdürlüğü ve Turkcell işbirliğinde geliştirilen ücretsiz cep telefonu uygulaması "Hayal Ortağım", sinema salonlarına gelen görme engellilerin kulağına sesli betimleme teknolojisiyle sahneyi anlatma işlevi görüyor.

        Sinema salonlarında engelliler için "lütfen cep telefonlarınızı açın" anonsları da yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        UEFA ülke puanı için kritik viraj!
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        Sydney'de AVM'de bıçaklı saldırı! 5 ölü
        Sydney'de AVM'de bıçaklı saldırı! 5 ölü
        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
        Kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Eski boksör arkadaşını döverek öldürdü!
        Eski boksör arkadaşını döverek öldürdü!
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        Georgieva, IMF başkanlığına yeniden seçildi
        Georgieva, IMF başkanlığına yeniden seçildi

        Benzer Haberler

        Bakan Ersoy, Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nın toplantısında konuştu:
        Bakan Ersoy, Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'nın toplantısında konuştu:
        Kayıp balıkçı baraj gölünde su altı robotuyla aranıyor
        Kayıp balıkçı baraj gölünde su altı robotuyla aranıyor
        Bakan Ersoy: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde 8 ayda 7 bine yakın etkinlik...
        Bakan Ersoy: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde 8 ayda 7 bine yakın etkinlik...
        'Atatürk en büyük zaafım' diyerek hakaret edenle uzlaşmadı
        'Atatürk en büyük zaafım' diyerek hakaret edenle uzlaşmadı
        MHP Adana İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi
        MHP Adana İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi
        Balık tutarken düştüğü baraj gölünde aranıyor
        Balık tutarken düştüğü baraj gölünde aranıyor