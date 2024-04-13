Bakan Ersoy, Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerine katıldı

Sinema salonlarında engelliler için "lütfen cep telefonlarınızı açın" anonsları da yapılıyor.

Ersoy'a programlarında, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de eşlik etti.

Uyku bandıyla gözleri kapatılan Ersoy, sesli betimlemesi Bakanlık tarafından yapılan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmini izledi.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, görme engellilerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılmaları hedefiyle Turkcell işbirliğinde geliştirilen "Hayal Ortağım" uygulamasını anlattı.

Programın devamında Bakan Ersoy, bir alışveriş merkezinin sinema salonunda gerçekleştirilen "Metin Şentürk ile Engelsiz Sinema" konulu söyleşiye katıldı.

Ersoy, daha sonra kompleks bünyesindeki Tarım, Sanayi ve Kent Müzesi'nde inceleme yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan karnaval, çeşitli etkinliklerle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın etkinliklerine katıldı.

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