Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Mehmet Türkmen, Yusuf Bozdoğan, İbrahim Bozbey
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Michut (Dk. 71 Barasi), Maestro, Yusuf Sarı, Nani (Dk. 46 Mendoza), Emre Akbaba, Balotelli
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Hasan Ali Kaldırım, Kolovetsios, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Bourabia, Shukurov, Ramazan Civelek (Dk. 78 Mane), Cardoso, Boa Morte (Dk. 90+3 Ackah), Bahoken (Dk. 78 Nazon)
Sarı kart: Dk. 47 Boa Morte (Mondihome Kayserispor)
ADANA
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