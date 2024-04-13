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        Adana'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 23:07 Güncelleme: 13.04.2024 - 23:07
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        Adana'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.U. Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta annesi B.U. ile yürüdüğü esnada pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin yardımıyla köpekten kurtarılan A.U, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Hastanede tedavisi devam eden A.U. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Sahibinin de köpeğini alarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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