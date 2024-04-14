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        "Eskizden Piksele Dijital Sanat: Anatolia Edition" sergisi Adana'da açıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda, "Eskizden Piksele Dijital Sanat: Anatolia Edition" sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 12:29 Güncelleme: 14.04.2024 - 12:29
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        "Eskizden Piksele Dijital Sanat: Anatolia Edition" sergisi Adana'da açıldı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda, "Eskizden Piksele Dijital Sanat: Anatolia Edition" sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Küratörlüğünü Ayşe Demirci'nin üstlendiği Adana Müze Kompleksi'nde açılan sergi, Anadolu'nun zengin kültürel mirasını modern sanatla yorumlayarak, beğeniye sunuyor.

        Geleneksel desenlerin ve Anadolu motiflerinin dijital sanat ve yapay zeka ile bir araya geldiği sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan küratör Ayşe Demirci, "Eskizden Piksele Dijital Sanat" sergilerinin 2022'den beri Kültür Yolu Festivallerinde farklı edisyonlarla izleyicilerle buluştuğunu söyledi.

        - "Edisyon aslında geçmişle gelecek arasında bir köprü kuruyor"

        Demirci, bu sene "Anatolia Edition" adı altında düzenlendikleri sergiye dair, "Adana'nın da tarihi yapısı olan Adana Müzesi Kompleksi içerisinde kendine özgü küratöryel zıtlıkların olduğu bir sergi yer almakta. Edisyon aslında geçmişle gelecek arasında bir köprü kuruyor. Anadolu'nun köklü mirasından, medeniyetinden beslenerek ve geçmişle günümüz arasında bir köprü kurarak 12 sanatçıyla birlikte bu sergiyi oluşturuyoruz." dedi.

        Her sanatçının kendine özgü eserine yer verdiklerine dikkati çeken Demirci, şunları kaydetti:

        "12 sanatçının teknik pratikleriyle gerçekleştirdiği eserleri bir araya getirip, Anadolu'nun geniş kapsamlı medeniyetini ve çeşitliliği aslında burada veriyoruz. O yüzden her sanatçının tekniği ve çalışma disiplini farklı. H-1 Blokta yer alan bu sergiye bütün Adanalıları ve çevredeki illerdeki bütün sanatseverleri bekliyoruz."

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