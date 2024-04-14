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        Adana'da sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı kadın yaralandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 13:40 Güncelleme: 14.04.2024 - 13:40
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        Adana'da sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı kadın yaralandı
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Türkmenbaşı Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen Sümeyye Tek'e sahipsiz 2 köpek saldırdı.

        Köpeklerden kurtulmak için koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Tek'e, A.B'nin kullandığı 34 KB 6116 plakalı otomobil çarptı.

        Ağır yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü.

        Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına alındı.

        Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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