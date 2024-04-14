Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda Osman A. (28) ve İzzet E. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine her iki kişi tabancalarla birbirlerine ateş etti. İzzet E. kalça kısmından, Osman A. ise karın bölgesinden yaralandı. Zanlı İzzet E. yaralı halde olay yerinden kaçarken, Osman A. ise kaçmaya çalıştığı sırada aniden yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis sevk edildi.