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        Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 19:34 Güncelleme: 14.04.2024 - 19:34
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        Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda Osman A. (28) ve İzzet E. tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine her iki kişi tabancalarla birbirlerine ateş etti. İzzet E. kalça kısmından, Osman A. ise karın bölgesinden yaralandı. Zanlı İzzet E. yaralı halde olay yerinden kaçarken, Osman A. ise kaçmaya çalıştığı sırada aniden yere yığıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis sevk edildi.

        Olay yerine gelen yakınları tarafından taksiyle hastaneye kaldırılan yaralı Osman A, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Şüpheli İzzet E, ara sokakta yakalandı ve polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.

        - Olay güvenlik kamerasına yansıdı

        Bu arada olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, taraflar arasında silahlı çatışma sonrası Osman A'nın bölgeden kaçmaya çalışırken yere düşmesi yer aldı. Kayıtlarda, Osman A'nın yere düşmesinin ardından bazı vatandaşların bölgeden koşarak uzaklaştığı da görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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