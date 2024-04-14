Adana'da sokakta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Osman Asma (28) hayatını kaybederken, İzzet E. ise yaralandı. Asma'nın yaralı halde kaçmak isterken yere düştüğü an ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Osman Asma ile İzzet E. arasında sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili birbirlerine tabancayla ateş açtı. Çatışmada Asma ve İzzet E., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Asma'nın kaçarken yaralı halde yere düştüğü an ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan Asma, yakınları tarafından taksiyle götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalçasından yaralı halde bölgeden kaçmaya çalışan İzzet E. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı cinayet şüphelisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.