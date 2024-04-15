Kayıp balıkçıyı baraj gölünde arama çalışmaları 4'üncü gününde

ADANA'da, Kavşak Bendi Barajı Gölü'nde balık tutarken suya düşen Oktay Sarıtiken (35), 4'üncü günde aranıyor. Su altı robotunun kullanıldığı aramalarda, Sarıtiken'e ulaşmak için ekipler yoğun çalışıyor.

Olay, 11 Nisan akşamı, Kozan ilçesi Andırap mevkisinde meydana geldi. Bayram ziyareti için Ankara'dan Adana'nın Kozan ilçesine gelen 3 çocuk babası Oktay Sarıtiken, balık tutmak için Kavşak Bendi Barajı Gölü'ne gitti. Gölün kıyısına yaklaşan Sarıtiken, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü. Çevredekilerin sudan çıkaramadığı Sarıtiken, kayboldu. İhbarla bölgeye Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Sarıtiken'in bulunması için gölde çalışma başlatıldı. Yaklaşık 30 metre derinliği olan barajda akıntının hızlı olması, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı. Çalışmalardan sonuç alınamadı. Saatlerce aranan Sarıtiken'e ulaşılamayınca jandarma ekipleri özel olarak bölgeye gönderilen 50 metre derinliğe inebilen su altı robotunu kullanmaya başladı. Arama çalışmalarında 4'üncü güne girildi. Sarıtiken'e hala ulaşılamazken, sayısı artırılan arama-kurtarma ekipleri faaliyetlerini yoğun olarak sürdürüyor.