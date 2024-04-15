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        Adana'da darbedilen kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde sopayla darbedilen kişi hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:50 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:50
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        Adana'da darbedilen kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde sopayla darbedilen kişi hastanede tedaviye alındı.

        Mahmutlu Mahallesi'nde Cengiz A. oğlunun nişanlısının ailesiyle tartıştı.

        Kimliği belirsiz bir kişinin başına sopayla vurması üzerine yaralanan Cengiz A, yakınları tarafından araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanenin önünde yaralının yakınları ile şüphelinin yakınları arasında tekrar tartışma çıktı.

        Polis, kavga eden gruba biber gazıyla müdahalede bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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