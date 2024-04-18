Adana'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tavşantepe Mahallesi Çelik Sokak'ta, Seyfullah Demirelli'ye ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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