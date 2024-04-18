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        Adana'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:48 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:48
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        Adana'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Kozan ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tavşantepe Mahallesi Çelik Sokak'ta, Seyfullah Demirelli'ye ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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