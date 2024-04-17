Adana'da dergi binasında 2 kadın bıçakla yaralandı, saldırgan yakalandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir dergi binasında iki kadın bıçakla yaralandı, kadın şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir dergi binasında iki kadın bıçakla yaralandı, kadın şüpheli gözaltına alındı.
Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki dergi binasına giren Betül A. (24) burada tartıştığı kişilere bıçakla saldırdı.
Saldırı sonucunda Sevda S. ve Hatice K. yaralandı.
Betül A, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Yaralılar, kaldırıldıkları Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Öte yandan, akıl sağlığı sorunları bulunduğu iddia edilen zanlının, binanın koridorlarında beklemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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