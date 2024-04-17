Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da dergi binasında 2 kadın bıçakla yaralandı, saldırgan yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir dergi binasında iki kadın bıçakla yaralandı, kadın şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 22:59 Güncelleme: 17.04.2024 - 22:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da dergi binasında 2 kadın bıçakla yaralandı, saldırgan yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir dergi binasında iki kadın bıçakla yaralandı, kadın şüpheli gözaltına alındı.

        Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki dergi binasına giren Betül A. (24) burada tartıştığı kişilere bıçakla saldırdı.

        Saldırı sonucunda Sevda S. ve Hatice K. yaralandı.

        Betül A, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Yaralılar, kaldırıldıkları Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Öte yandan, akıl sağlığı sorunları bulunduğu iddia edilen zanlının, binanın koridorlarında beklemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Miçotakis'ten Türkiye açıklaması
        Miçotakis'ten Türkiye açıklaması
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        "Ukrayna'ya daha çok yardım gönderin"
        "Ukrayna'ya daha çok yardım gönderin"
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        'Dayak' ölüm getirdi! Yaşam mücadelesini yitirdi
        'Dayak' ölüm getirdi! Yaşam mücadelesini yitirdi
        Evini yazlık olarak kiraya verecekler dikkat!
        Evini yazlık olarak kiraya verecekler dikkat!
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Havayolu yine uçacak mı?
        Havayolu yine uçacak mı?
        Süper Lig'de 32. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 32. haftanın panoraması
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Silahı elinden almak isterken öldürdü
        Silahı elinden almak isterken öldürdü
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Furkan Nesli Derneği'nde bir kadın tartıştığı iki kadını bıçakladı
        Furkan Nesli Derneği'nde bir kadın tartıştığı iki kadını bıçakladı
        Portakal Çiçeği Karnavalı'nda stantlar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
        Portakal Çiçeği Karnavalı'nda stantlar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
        Adana'da yaşlı kadının atık su kanalına düşen cep telefonunu belediye ekipl...
        Adana'da yaşlı kadının atık su kanalına düşen cep telefonunu belediye ekipl...
        Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendis...
        Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendis...
        Şampiyon pehlivan, 3 yıl sonra altın kemerine kavuştu
        Şampiyon pehlivan, 3 yıl sonra altın kemerine kavuştu
        Aladağ Belediyesi, Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlik alanında stant açtı
        Aladağ Belediyesi, Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlik alanında stant açtı