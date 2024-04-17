Portakal Çiçeği Karnavalı'nda stantlar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında etkinlik alanına kurulan stantlar ziyaretçilerine katılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen karnavalın 5'inci gününde, Atatürk Parkı'na kurulan stantlar ziyaretçilere katılımcıları ağırlamaya başladı.

Ziyaretçiler, el işi ürünlerinin yer aldığı stantları gezerek, hatıra fotoğrafı çekildi.

Stantları gezen Vali Yavuz Selim Köşger, vatandaşlarla da sohbet etti.

Vali Köşger, burada yaptığı açıklamada, kentin kültürel faaliyetler açısından ayrıcalıklı olduğunu söyledi.

Katılımın yoğun olmasından mutluluk duyduğunu belirten Köşger, "Adana yine en coşkulu günlerinden birisini yaşıyor. Portakal Çiçeği Karnavalı Türkiye'deki artık markalaşmış ve Adana ile beraber özdeşleşmiş bir karnaval. Kültür Yolu Festivali bünyesinde de şu an birçok konser gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Köşger, bu tür faaliyetlerin kentte artarak devam edeceğini kaydetti.