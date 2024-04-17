Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Portakal Çiçeği Karnavalı'nda stantlar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

        Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında etkinlik alanına kurulan stantlar ziyaretçilerine katılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 20:59 Güncelleme: 17.04.2024 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Portakal Çiçeği Karnavalı'nda stantlar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında etkinlik alanına kurulan stantlar ziyaretçilerine katılarını açtı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen karnavalın 5'inci gününde, Atatürk Parkı'na kurulan stantlar ziyaretçilere katılımcıları ağırlamaya başladı.

        Ziyaretçiler, el işi ürünlerinin yer aldığı stantları gezerek, hatıra fotoğrafı çekildi.

        Stantları gezen Vali Yavuz Selim Köşger, vatandaşlarla da sohbet etti.

        Vali Köşger, burada yaptığı açıklamada, kentin kültürel faaliyetler açısından ayrıcalıklı olduğunu söyledi.

        Katılımın yoğun olmasından mutluluk duyduğunu belirten Köşger, "Adana yine en coşkulu günlerinden birisini yaşıyor. Portakal Çiçeği Karnavalı Türkiye'deki artık markalaşmış ve Adana ile beraber özdeşleşmiş bir karnaval. Kültür Yolu Festivali bünyesinde de şu an birçok konser gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

        Köşger, bu tür faaliyetlerin kentte artarak devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        "Ukrayna'ya daha çok yardım gönderin"
        "Ukrayna'ya daha çok yardım gönderin"
        Evini yazlık olarak kiraya verecekler dikkat!
        Evini yazlık olarak kiraya verecekler dikkat!
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Havayolu yine uçacak mı?
        Havayolu yine uçacak mı?
        Süper Lig'de 32. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 32. haftanın panoraması
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Silahı elinden almak isterken öldürdü
        Silahı elinden almak isterken öldürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Adana'da yaşlı kadının atık su kanalına düşen cep telefonunu belediye ekipl...
        Adana'da yaşlı kadının atık su kanalına düşen cep telefonunu belediye ekipl...
        Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendis...
        Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendis...
        Şampiyon pehlivan, 3 yıl sonra altın kemerine kavuştu
        Şampiyon pehlivan, 3 yıl sonra altın kemerine kavuştu
        Aladağ Belediyesi, Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlik alanında stant açtı
        Aladağ Belediyesi, Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlik alanında stant açtı
        Adana'da çapa makinesine ayağı sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı
        Adana'da çapa makinesine ayağı sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı
        Adana'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
        Adana'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı