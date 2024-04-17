Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendisinin yargılandığı dava sürdü
Adana'daki Mete Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılmasıyla ilgili müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın yargılandığı davaya devam edildi.
Adana'daki Mete Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılmasıyla ilgili müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın yargılandığı davaya devam edildi.
Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar Mete ve Tuğran ile bazı müştekiler, tanık T.S. ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada beyanın alınan T.S, 6 Şubat 2023'teki depremler öncesinde Mete Apartmanı'ndan daire kiralamak istediğini belirterek, "Mete Apartmanı'nın etrafındaki binalarda ikamet eden daire sahiplerinden 'bina sağlam değil' şeklinde duyumlar aldım. Bu duyumlar üzerine bende daire kiralamaktan vazgeçtim." ifadelerini kullandı.
Sanık Atilla Tuğran, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Tuğran, "Binanın sorumlu mühendisi olarak üzerime düşen yükümlülükleri yerine getirdim. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." dedi.
Savunması alınan sanık Muzaffer Mete de binayı gerekli fen ve teknik kurallara göre inşa ettiklerini ileri sürerek beraat istedi.
Davaya katılan müşteki avukatları, mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutuklanmasını talep etti.
Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut halinin devamına, binanın yıkılmasıyla ilgili bilirkişiden gelecek raporun beklenmesine karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran 16 Şubat 2023'te, müteahhidi Muzaffer Mete ise 17 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Tuğran ve müteahhidi Mete'nin, 26 Temmuz 2023'teki ilk duruşmada "konutu terk etmemek" adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmişti.
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