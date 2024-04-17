Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendisinin yargılandığı dava sürdü

Adana'daki Mete Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılmasıyla ilgili müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın yargılandığı davaya devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar Mete ve Tuğran ile bazı müştekiler, tanık T.S. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanın alınan T.S, 6 Şubat 2023'teki depremler öncesinde Mete Apartmanı'ndan daire kiralamak istediğini belirterek, "Mete Apartmanı'nın etrafındaki binalarda ikamet eden daire sahiplerinden 'bina sağlam değil' şeklinde duyumlar aldım. Bu duyumlar üzerine bende daire kiralamaktan vazgeçtim." ifadelerini kullandı.

Sanık Atilla Tuğran, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Tuğran, "Binanın sorumlu mühendisi olarak üzerime düşen yükümlülükleri yerine getirdim. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." dedi. Savunması alınan sanık Muzaffer Mete de binayı gerekli fen ve teknik kurallara göre inşa ettiklerini ileri sürerek beraat istedi. Davaya katılan müşteki avukatları, mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutuklanmasını talep etti.