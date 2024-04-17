Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da köpek saldırısında yaralanan çocuk taburcu edildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Rottweiler cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 4 yaşındaki çocuk hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:05 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da köpek saldırısında yaralanan çocuk taburcu edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Rottweiler cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 4 yaşındaki çocuk hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta 12 Nisan'da köpeğin saldırarak yaraladığı 4 yaşındaki A.U'nun Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

        Taburcu edilen A.U, ailesi tarafından hastaneden alınarak evine götürüldü. Sol bacağındaki derin yaralar nedeniyle yürüyemeyen A.U, kontroller için zaman zaman yeniden hastaneye götürülecek.

        Dede Ahmet Yüksel (60), gazetecilere, kızı Birsen ve torunu A.U'nun kaldırımda yürüdüğü sırada köpeğin torununa saldırdığını söyledi.

        Yüksel, köpeğin torununun bacağını ısırıp bırakmadığını, bu sırada kızının ise saldırıya engellemeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirtti.

        Bu sırada yoldan geçen vatandaşların köpeğe müdahale ettiğini anlatan Yüksel, yaklaşık 10 kişinin güçlükle torununu kurtarabildiğini bildirdi.

        Yüksel, yasaklı ırk grubundaki köpeklerin beslenmesine de tepki göstererek, "İnsanların tehlikeli hayvanları beslememeleri gerekir. 10 kişi torunumu zor kurtarmış. Yaşanan olay torunumun psikolojisini de çok bozdu. Torunum uyuduğunda 'köpek ısırdı' diyerek korkuyla uyanıyor. Torunumun tedavisi bitmiş değil. Önümüzdeki günlerde tedavisi için tekrar hastaneye götüreceğiz." dedi.

        Yüksel, köpeğin sahibi Sedat E. ve köpeğini teslim ettiğini öne sürdüğü arkadaşı Mümin K'nin serbest bırakılmasıyla ilgili de "O kişiler için 'Yargılanıp büyük bir ceza alsınlar' demiyoruz. Sadece bu tür köpeklerin beslenmemesi yönünde caydırıcı cezanın verilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

        - Olayın geçmişi

        Annesi Birsen U. ile 12 Nisan'da akrabalarına bayram ziyaretine giden A.U, Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta Rottweiler cinsi köpeğin saldırısında yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edilen köpeğin sahibi Sedat E. ve hayvanını gezdirmesi için verdiğini öne sürdüğü arkadaşı Mümin K, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Sedat E'nin evinin damında bağlı halde bulunan köpek de belediye ekiplerince barınağa götürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        İran'ın silah gücü
        İran'ın silah gücü
        Balıkesir'in atlı profesörü
        Balıkesir'in atlı profesörü
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        İngiltere "dünyanın en sert sigara yasaklarından" birini onayladı
        İngiltere "dünyanın en sert sigara yasaklarından" birini onayladı
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat

        Benzer Haberler

        Köpek saldırısında yaralanan Asel taburcu oldu: Çok korktum, canımı acıttı
        Köpek saldırısında yaralanan Asel taburcu oldu: Çok korktum, canımı acıttı
        Adana'da tartıştığı arkadaşını silahla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa d...
        Adana'da tartıştığı arkadaşını silahla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa d...
        Tarkan, 'Yarının Köyleri' projesi için yeniden kamera karşısına geçti
        Tarkan, 'Yarının Köyleri' projesi için yeniden kamera karşısına geçti
        Adana'da pikapla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Adana'da pikapla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Gökhan Tepe, Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne al...
        Gökhan Tepe, Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne al...
        Adana'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Adana'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı