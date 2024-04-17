Köpek saldırısında yaralanan Asel taburcu oldu: Çok korktum, canımı acıttı

ADANA'da bayram ziyareti sonrası sokakta Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan ve bacağına 15 dikiş atılan Asel Uğraş (4), "Köpek önce anneme saldırdı sonra beni ısırdı. Annem onu tutamadı, beni çekmeye çalıştı. Sonra bana saldırıp, bacağımı ısırdı. Çok korktum, canımı acıttı" dedi.

Olay, 12 Nisan'da saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi Birsen Uğraş (25) ile bayram ziyaretine giden Asel Uğraş, sokakta Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle kurtarılan Asel, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bacağından yaralanan Asel tedaviye alınırken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sahibi Sedat E. ile köpeği emanet verdiği Mümin K.'yi gözaltına aldı. Köpek ise belediye ekipleri tarafından alınarak barınağa teslim edildi.

Hastanede tedaviye alınan Asel'in bacağına 15 dikiş atılırken, anjiyo yapılıp, çocuk psikiyatristine sevk edildi. Tedavisi tamamlanıp, taburcu olan Asel Uğraş, dehşet anlarını anlattı. Asel Uğraş, "Köpek önce anneme saldırdı sonra beni ısırdı. Annem onu tutamadı, beni çekmeye çalıştı. Sonra bana saldırıp, bacağımı ısırdı. Çok korktum, canımı acıttı. Sahibi tutuklansın, köpeği de hapse atsınlar. Kuşları çok seviyorum ama köpekleri sevmiyorum" dedi. 'NE ZAMAN GÖZLERİNİ KAPATSA SALDIRI ANINI GÖRÜYOR' Dede Ahmet Yüksel (59) ise "Annesi kucaklamak istedi ancak köpek, Asel'in bacağına saldırdı. Sokaktan geçen 10 kişi, motosiklet kasklarıyla müdahale ederek zor kurtardı. Allah korusun boğazından ya da karnından ısırılsaydı, ne olacaktı? Ne acılar çektiğini bir biliyoruz. Küçücük yaşta bacağına bir sürü dikiş atıldı, iğne ve anjiyo yapıldı. Psikolojisi zaten bozulmuş durumda. Ne zaman gözlerini kapatsa saldırı anını görüyor. Birden, 'Dede, köpek ısırdı' diye bağırarak uyanıyor. Bugün bizim başımıza gelen, yarın başka bir çocuğun başına da gelebilir. Bizim amacımız; insanları deşifre etmek değil, çocuklarımızı korumaktır. Damadıma görüşmek için talepte bulunmuşlar ancak istemedik. Tasmasız ve ağızlıksız köpek gezdirilmemesi gerekiyor. Bu cins köpeklerin zaten beslenmemesi lazım. Bu konuda devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.