Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Köpek saldırısında yaralanan Asel taburcu oldu: Çok korktum, canımı acıttı

        ADANA'da bayram ziyareti sonrası sokakta Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan ve bacağına 15 dikiş atılan Asel Uğraş (4), "Köpek önce anneme saldırdı sonra beni ısırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 10:53 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köpek saldırısında yaralanan Asel taburcu oldu: Çok korktum, canımı acıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da bayram ziyareti sonrası sokakta Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan ve bacağına 15 dikiş atılan Asel Uğraş (4), "Köpek önce anneme saldırdı sonra beni ısırdı. Annem onu tutamadı, beni çekmeye çalıştı. Sonra bana saldırıp, bacağımı ısırdı. Çok korktum, canımı acıttı" dedi.

        Olay, 12 Nisan'da saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi Birsen Uğraş (25) ile bayram ziyaretine giden Asel Uğraş, sokakta Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle kurtarılan Asel, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bacağından yaralanan Asel tedaviye alınırken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sahibi Sedat E. ile köpeği emanet verdiği Mümin K.'yi gözaltına aldı. Köpek ise belediye ekipleri tarafından alınarak barınağa teslim edildi.

        Hastanede tedaviye alınan Asel'in bacağına 15 dikiş atılırken, anjiyo yapılıp, çocuk psikiyatristine sevk edildi. Tedavisi tamamlanıp, taburcu olan Asel Uğraş, dehşet anlarını anlattı. Asel Uğraş, "Köpek önce anneme saldırdı sonra beni ısırdı. Annem onu tutamadı, beni çekmeye çalıştı. Sonra bana saldırıp, bacağımı ısırdı. Çok korktum, canımı acıttı. Sahibi tutuklansın, köpeği de hapse atsınlar. Kuşları çok seviyorum ama köpekleri sevmiyorum" dedi.

        'NE ZAMAN GÖZLERİNİ KAPATSA SALDIRI ANINI GÖRÜYOR'

        Dede Ahmet Yüksel (59) ise "Annesi kucaklamak istedi ancak köpek, Asel'in bacağına saldırdı. Sokaktan geçen 10 kişi, motosiklet kasklarıyla müdahale ederek zor kurtardı. Allah korusun boğazından ya da karnından ısırılsaydı, ne olacaktı? Ne acılar çektiğini bir biliyoruz. Küçücük yaşta bacağına bir sürü dikiş atıldı, iğne ve anjiyo yapıldı. Psikolojisi zaten bozulmuş durumda. Ne zaman gözlerini kapatsa saldırı anını görüyor. Birden, 'Dede, köpek ısırdı' diye bağırarak uyanıyor. Bugün bizim başımıza gelen, yarın başka bir çocuğun başına da gelebilir. Bizim amacımız; insanları deşifre etmek değil, çocuklarımızı korumaktır. Damadıma görüşmek için talepte bulunmuşlar ancak istemedik. Tasmasız ve ağızlıksız köpek gezdirilmemesi gerekiyor. Bu cins köpeklerin zaten beslenmemesi lazım. Bu konuda devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.

        Polis merkezindeki ifadelerinde, pişman olduklarını söyleyen Sedat E. ile Mümin K., işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        Teleferik enkazı havadan görüntülendi
        Teleferik enkazı havadan görüntülendi
        İran'ın silah gücü
        İran'ın silah gücü
        Balıkesir'in atlı profesörü
        Balıkesir'in atlı profesörü
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        İngiltere "dünyanın en sert sigara yasaklarından" birini onayladı
        İngiltere "dünyanın en sert sigara yasaklarından" birini onayladı
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat

        Benzer Haberler

        Adana'da tartıştığı arkadaşını silahla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa d...
        Adana'da tartıştığı arkadaşını silahla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa d...
        Tarkan, 'Yarının Köyleri' projesi için yeniden kamera karşısına geçti
        Tarkan, 'Yarının Köyleri' projesi için yeniden kamera karşısına geçti
        Adana'da pikapla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Adana'da pikapla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Gökhan Tepe, Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne al...
        Gökhan Tepe, Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sahne al...
        Adana'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Adana'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Adana'da depremde yıkılması sonucu 42 kişinin öldüğü apartmana ilişkin yarg...
        Adana'da depremde yıkılması sonucu 42 kişinin öldüğü apartmana ilişkin yarg...