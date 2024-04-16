Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 19:25 Güncelleme: 16.04.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Türkocağı Mahallesi Regülatör Köprüsü'nde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 01 J 0002 plakalı halk otobüsü, 01 M 0160 halk minibüsü ve 06 CMY 591 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan hafif ticari araç sürücüsü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Paket servise KDV ayarı
        Paket servise KDV ayarı
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!
        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!

        Benzer Haberler

        Adana'da depremde yıkılması sonucu 42 kişinin öldüğü apartmana ilişkin yarg...
        Adana'da depremde yıkılması sonucu 42 kişinin öldüğü apartmana ilişkin yarg...
        Otomobil, otobüs durağına daldı: 2'si ağır, 7 yaralı
        Otomobil, otobüs durağına daldı: 2'si ağır, 7 yaralı
        Adana'da otomobilin durağa çarpması sonucu 7 kişi yaralandı
        Adana'da otomobilin durağa çarpması sonucu 7 kişi yaralandı
        Yüreğir'de "C Vitamini Şenliği" düzenlendi
        Yüreğir'de "C Vitamini Şenliği" düzenlendi
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 sanığa 15'er yıl hap...
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 sanığa 15'er yıl hap...
        Adana'da motosikletli bir gencin silahla vurulma anı güvenlik kamerasında
        Adana'da motosikletli bir gencin silahla vurulma anı güvenlik kamerasında