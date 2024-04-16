Adana'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Türkocağı Mahallesi Regülatör Köprüsü'nde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 01 J 0002 plakalı halk otobüsü, 01 M 0160 halk minibüsü ve 06 CMY 591 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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