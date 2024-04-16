Adana'da depremde yıkılması sonucu 42 kişinin öldüğü apartmana ilişkin yargılama sürdü

Adana'da, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın tutuklu müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tanıklar N.Ç. ve M.R. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Cem Akkaya, binanın inşaatına malzeme alımı yapmadığını öne sürdü.

Binayı inşa eden kooperatifin üyesi olduğunu dile getiren Akkaya, "Ben müteahhit değilim. Bu bina zaten kooperatif usulü inşa edilen bir yapıdır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı. Sanık Tamer Erginkoç da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.